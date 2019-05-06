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В Туле сожгли машину депутата и два стоявших рядом автомобиля
Фото Сергея Старикова.

В Туле сожгли машину депутата и два стоявших рядом автомобиля

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

В ночь на 6 мая на улице Краинской в селе Маслово сгорели три автомобиля — BMW, «Мерседес» и «Опель». По словам очевидцев, пожар произошел около часа ночи.

По имеющейся на данный момент информации, непосредственно перед возгоранием рядом с автомобилями находился кто-то посторонний. Кроме того, в пользу версии поджога свидетельствует тот факт, что одна из машин — «Опель» — стояла на расстоянии примерно 10 метров от других.

Также по повреждению видно, что все автомобили были, предположительно, подожжены со стороны левого переднего колеса. Сейчас этот факт предстоит установить следствию.

По данным Myslo, один из автомобилей принадлежит депутату от ЛДПР Илье Киндееву, который осенью этого года собирается повторно баллотироваться в депутаты.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место происшествия более чем через 30 минут. К этому моменту машины горели открытым пламенем. Также огонь повредил забор и электрощиток расположенного рядом столба ЛЭП.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

– В отделе полиции «Ленинский» в установленном законом порядке зарегистрировано сообщение о происшествии, связанном с возгоранием автомобилей в селе Маслово. Проводится проверка, выясняются все детали и обстоятельства случившегося. В ходе мероприятий будут установлены причины возгорания автомобилей и принято процессуальное решение.

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В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 1
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 2
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 3
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 4
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 5
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 6
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 7
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 8
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 9
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 10
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 11
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 12
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 13
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 14
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 15
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 16
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 17
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 18
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 19
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 20
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 21
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 22
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 23
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 24
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 25
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 26
В селе Маслово сгорела машина депутата, Фото: 27
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:52 +4
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