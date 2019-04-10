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Пропавший по пути в Тульскую область москвич погиб

Пропавший по пути в Тульскую область москвич погиб

Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропавший 2 апреля по пути из Москвы в Тульскую область 41-летний житель столицы Пётр Башмаков найден погибшим. Об этом говорится в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В прошлый вторник мужчина, предположительно, выехал в Новомосковск и пропал. Его поисками занимались волонтёры. Несколько часов назад стало известно, что Пётр Башмаков погиб. Об обстоятельствах гибели не сообщается.

Редакция Myslo выражает соболезнования родственникам погибшего.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +2
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