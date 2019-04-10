Тульская прокуратура защитит права бабушки Ани из Скуратово

Фото из архива MySlo

После того, как на Myslo была опубликована история пожилой жительницы поселка Скуратово, которая из-за земляных работ осталась без воды и оказалась заблокирована в собственном доме, ситуацию взяла на контроль региональная прокуратура.

Сотрудники ведомства проводят проверку по факту нарушения жилищных прав Анны Архиповны. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, по информации пресс-службы администрации Тулы, сотрудники «Тулаговодоканала» уже работают на месте и завезли щебень, чтобы сделать бабушке Ане дорожку.