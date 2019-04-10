В субботу в центре Тулы запретят продажу алкоголя

В субботу, 13 апреля, на домашнем стадионе «канониров» состоится вторая в этом сезоне встреча «Арсенала» с «Уралом». Матч начнётся в 14.00.

В связи с этим во всех торговых точках, расположенных в радиусе километра от стадиона, будет ограничена продажа спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Алкогольную продукцию (включая пиво, медовуху, сидр, пуаре и прочее) нельзя будет приобрести с 12.00 до 19.00.