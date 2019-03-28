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ГИБДД ищет лихача на «Опеле» с ул. Ложевой: нужны записи с видеорегистраторов
Кадр из видео

ГИБДД ищет лихача на «Опеле» с ул. Ложевой: нужны записи с видеорегистраторов

Всех, кто может помочь установить номера автомобиля, просят обратиться в дежурную часть.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции просят откликнуться автомобилистов, ставших свидетелями грубого нарушения ПДД водителем «Опеля» на улице Ложевой.

Напомним, накануне кроссовер проехал по встречной полосе, не пропустив пешехода, переходившего проезжую часть. Всё произошло примерно в 13 часов 10 минут.

 

Полицейские просят всех, кто может помочь установить личность нарушителя, позвонить по телефонам: 32-45-02, 32-45-10 и 32-45-00.

В соответствии со ст. 12.15 КоАП, за езду по встречной полосе предусмотрен штраф на сумму в пять тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от четырёх месяцев до полугода.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:07 +5
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