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На улице Вильямса в Туле автобус протаранил два автомобиля

На улице Вильямса в Туле автобус протаранил два автомобиля

Причины ДТП устанавливаются.

На ул. Вильямса в Туле произошло ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и внедорожника. По словам очевидца, автобус врезался сзади в легковушку, после чего последняя столкнулась с внедорожником. Затем автобус протащил их несколько метров.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщили в МЧС региона, 26 марта 2019 года в 17.25 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на ул. Вильямса, где произошло столкновение трех автотранспортных средств: «Митсубиси», «Голден-Драгон» и «Шкода».

К месту происшествия направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:45 +5
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