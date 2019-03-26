На улице Вильямса в Туле автобус протаранил два автомобиля

На ул. Вильямса в Туле произошло ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и внедорожника. По словам очевидца, автобус врезался сзади в легковушку, после чего последняя столкнулась с внедорожником. Затем автобус протащил их несколько метров.



По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщили в МЧС региона, 26 марта 2019 года в 17.25 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на ул. Вильямса, где произошло столкновение трех автотранспортных средств: «Митсубиси», «Голден-Драгон» и «Шкода».

К месту происшествия направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.