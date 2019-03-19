На ул. Карла Маркса в Туле столкнулись КамАЗ и легковушка

Фото: Lexus650

Как сообщил Myslo очевидец, в районе поворота с ул. Карла Маркса на ул. Кирова в Туле произошло ДТП с участием манипулятора КамАЗ и легкового автомобиля.

По положению транспортных средств можно предположить, что кто-то из водителей забыл о том, что на улице двухстороннее движение.

Напомним, примерно в полдень 19 марта напротив дома №57 по ул. Карла Маркса в Туле легковой Hyundai с цветографической схемой службы такси сбил пешехода.

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.