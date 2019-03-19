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На ул. Карла Маркса в Туле столкнулись КамАЗ и легковушка
Фото: Lexus650

На ул. Карла Маркса в Туле столкнулись КамАЗ и легковушка

Автоавария произошла в районе поворота на ул. Кирова.

Как сообщил Myslo очевидец, в районе поворота с ул. Карла Маркса на ул. Кирова в Туле произошло ДТП с участием манипулятора КамАЗ и легкового автомобиля.
 

По положению транспортных средств можно предположить, что кто-то из водителей забыл о том, что на улице двухстороннее движение.

Напомним, примерно в полдень 19 марта напротив дома №57 по ул. Карла Маркса в Туле легковой Hyundai с цветографической схемой службы такси сбил пешехода. 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:36 +9
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