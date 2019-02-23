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На ул. Седова в Туле загорелась квартира на пятом этаже
Фото из архива Myslo

На ул. Седова в Туле загорелась квартира на пятом этаже

По предварительным данным, нескольким людям потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили очевидцы, вечером, 23 февраля, в доме № 27, на ул. Седова в Туле загорелась квартира. На место происшествия направили несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия огнеборцев из окна жилища шел дым и было задымление в подъезде.
 
По предварительным данным, из квартиры, где произошел пожар, эвакуировали несколько человек и им потребовалась медицинская помощь. В результате происшествия в одной из комнат обгорела кровать и стоящий рядом шкаф.
 
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии.
 
Напомним, вечером, 22 февраля, во время пожара в многоэтажном доме на ул. Калинина в Туле погибли три человека.
 
 
Если вы стали очевидцем происшествия, или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 22:08 +3
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