Фото из архива Myslo
На ул. Седова в Туле загорелась квартира на пятом этаже
По предварительным данным, нескольким людям потребовалась медицинская помощь.
Как сообщили очевидцы, вечером, 23 февраля, в доме № 27, на ул. Седова в Туле загорелась квартира. На место происшествия направили несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия огнеборцев из окна жилища шел дым и было задымление в подъезде.
По предварительным данным, из квартиры, где произошел пожар, эвакуировали несколько человек и им потребовалась медицинская помощь. В результате происшествия в одной из комнат обгорела кровать и стоящий рядом шкаф.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии.
Напомним, вечером, 22 февраля, во время пожара в многоэтажном доме на ул. Калинина в Туле погибли три человека.
Если вы стали очевидцем происшествия, или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02.
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