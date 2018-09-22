Фото: vk.com/tulazest
На улице Советской в Туле столкнулись три автомобиля
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Как сообщает паблик «Тула. Жесть», в центре города, недалеко от пересечения улицы Советской и проспекта Ленина произошло попутное столкновение трёх машин – «Лады» двенадцатой модели, Skoda Octavia и Nissan Quashqai.
Участники ДТП перекрыли две полосы, движение затруднено. В аварии никто серьёзно не пострадал, машины автомобили получили незначительные косметические повреждения.
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