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На улице Советской в Туле столкнулись три автомобиля
Фото: vk.com/tulazest

На улице Советской в Туле столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Как сообщает паблик «Тула. Жесть», в центре города, недалеко от пересечения улицы Советской и проспекта Ленина произошло попутное столкновение трёх машин – «Лады» двенадцатой модели, Skoda Octavia и Nissan Quashqai.

Участники ДТП перекрыли две полосы, движение затруднено. В аварии никто серьёзно не пострадал, машины автомобили получили незначительные косметические повреждения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:18 +3
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