В Тульской области в ДТП пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 января в 5.50 на автодороге «Быковка-Богородицк» произошло ДТП. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ниссан Тиида» под управлением 42-летней женщины.

В аварии пострадали оба водителя. Пострадавших увезли в больницу. ОБ этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.