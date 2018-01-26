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В Тульской области в ДТП пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП пострадали два человека

Все обстоятельства аварии выясняются.

25 января в 5.50 на автодороге «Быковка-Богородицк» произошло ДТП. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ниссан Тиида» под управлением 42-летней женщины.

В аварии пострадали оба водителя. Пострадавших увезли в больницу. ОБ этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:42 +1
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