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Стрельба в Менделеевском: подробности

Стрельба в Менделеевском: подробности

Пострадавший мальчик случайно оказался на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, мальчик, которому угрожал ружьем 70-летний мужчина, оказался на месте происшествия случайно.

По некоторым данным, мужчина действительно вышел из дома с оружием, потому что услышал стук в окно. Он решил, что балуются соседские мальчишки. Пенсионер оценил свои силы и решил, что догнать подростков он не сможет, поэтому прихватил с собой ружье.

Но когда мужчина вышел из дома, никого рядом не было.

Пенсионер выстрелил вверх, а в это время мимо на велосипеде проехал 13-летний мальчик. Мужчина ударил его прикладом ружья.

Рядом были родители подростка, они и вызвали полицию.

Напомним, Myslo писал, что 9 октября около 19.00 в Туле в поселке Менделеевский на ул. Пионерской раздались выстрелы. Очевидцы сообщали, что мужчина хотел таким образом распугать хулиганивших мальчишек. Этой версии сейчас придерживается задержанный, однако пока подтверждения этой информации нет.

Известно, что пенсионер увлекался охотой, у него было разрешение на оружие.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт случившегося.

Сергей Сергейчев

Сергей Сергейчев

- Сотрудниками отдела полиции «Скуратовский» установлен подозреваемый в противоправном деянии — 70-летний ранее несудимый житель поселка Менделеевский. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказал заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:56 0
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ТулаМенделеевский поселок
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