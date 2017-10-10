Стрельба в Менделеевском: подробности

Как стало известно Myslo, мальчик, которому угрожал ружьем 70-летний мужчина, оказался на месте происшествия случайно.

По некоторым данным, мужчина действительно вышел из дома с оружием, потому что услышал стук в окно. Он решил, что балуются соседские мальчишки. Пенсионер оценил свои силы и решил, что догнать подростков он не сможет, поэтому прихватил с собой ружье.

Но когда мужчина вышел из дома, никого рядом не было.

Пенсионер выстрелил вверх, а в это время мимо на велосипеде проехал 13-летний мальчик. Мужчина ударил его прикладом ружья.

Рядом были родители подростка, они и вызвали полицию.

Напомним, Myslo писал, что 9 октября около 19.00 в Туле в поселке Менделеевский на ул. Пионерской раздались выстрелы. Очевидцы сообщали, что мужчина хотел таким образом распугать хулиганивших мальчишек. Этой версии сейчас придерживается задержанный, однако пока подтверждения этой информации нет.

Известно, что пенсионер увлекался охотой, у него было разрешение на оружие.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт случившегося.