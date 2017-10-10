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Воспитанникам тульских спортивных школ подарили микроавтобус
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Воспитанникам тульских спортивных школ подарили микроавтобус

Теперь юные спортсмены смогут самостоятельно выезжать на соревнования в другие города.

В Туле состоялась передача микроавтобуса городским спортшколам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Для организованных перевозок воспитанников спортивных школ города был приобретен туристический микроавтобус Mercedes, рассчитанный на 19 посадочных мест.

Транспорт полностью соответствует требованиям к перевозке детей – он оснащен кондиционером, потолочным DVD монитором с откидным экраном, микрофоном внутри салона и системой громкой связи.

Ранее администрация Тулы закупила для школьников четыре автобуса, общей вместимостью 111 мест. За четыре года они совершили 1803 выезда, перевезли около 37 тысяч человек.

У тульских спортсменов появилось больше возможностей для участия в соревнованиях различного уровня и повышения уровня своего спортивного мастерства. С января по октябрь 2017 года туляки привезли с соревнований 2500 различных медалей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +4
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