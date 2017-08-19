На улице Пролетарской злоумышленники пытались ночью вскрыть магазин

В ночь с 18 на 19 августа неизвестные злоумышленники пытались вскрыть дверь, ведущую в магазин музыкальных инструментов «Бастон», расположенный по адресу: ул. Пролетарская, д. 39-В.

Дверное полотно, вероятно, пытались отогнуть монтировкой, чтобы добраться до замка. Но проникнуть в помещение ворам не удалось. На место выезжали сотрудники полиции, они осмотрели повреждения и составили протокол, а также взяли записи с камер видеонаблюдения.

Владельцы магазина просят туляков оказать содействие в поисках злоумышленников.