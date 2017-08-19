новости
новости
Регистрация
На улице Пролетарской злоумышленники пытались ночью вскрыть магазин

На улице Пролетарской злоумышленники пытались ночью вскрыть магазин

На место выезжали сотрудники полиции. Руководители торговой точки ищут свидетелей происшествия.

В ночь с 18 на 19 августа неизвестные злоумышленники пытались вскрыть дверь, ведущую в магазин музыкальных инструментов «Бастон», расположенный по адресу: ул. Пролетарская, д. 39-В.

Дверное полотно, вероятно, пытались отогнуть монтировкой, чтобы добраться до замка. Но проникнуть в помещение ворам не удалось. На место выезжали сотрудники полиции, они осмотрели повреждения и составили протокол, а также взяли записи с камер видеонаблюдения.

Владельцы магазина просят туляков оказать содействие в поисках злоумышленников.

Если вы стали свидетелем происшествия, позвоните по телефону: 42-21-15 (Александр).

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:21 0
Другие статьи по темам
Событие
пытались вскрыть дверьпопытка кражипреступлениеполиция
Место
Тулаулица Пролетарская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Болдина грузовая цистерна продавила асфальт
На улице Болдина грузовая цистерна продавила асфальт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.