В Туле при пожаре пострадал мужчина

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

45-летний туляк пострадал при пожаре в нежилом доме. В доме горел мусор.

5 февраля 2017 года в 19.05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в нежилом доме, расположенном на улице Пролетарской в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-2 и ПСЧ-3. Прибыв на место происшествия в 19.10, пожарные потушили огонь к 19.13.

В результате пожара пострадал 45-летний мужчина. В самом доме сгорел мусор на площади 1,5 м2.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.