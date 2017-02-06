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За выходные в Тульской области 34 водителя попались пьяными за рулем

За выходные в Тульской области 34 водителя попались пьяными за рулем

По всем фактам составлены административные материалы.

За минувшую пятницу и выходные дни (3-5 февраля) сотрудники ГИБДД поймали 34 водителя, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Из них 18 человек привлечены к административной ответственности по статье за управление транспортом в состоянии опьянения. 16 человек отказались пройти медосвидетельствование.

Все административные материалы передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Не подвергайте здоровье и жизни окружающих опасности!

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий и сделает наш город безопаснее.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 +1
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