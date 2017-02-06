новости
новости
Регистрация
В аварии в Узловском районе пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии в Узловском районе пострадал ребенок

К счастью, 13-летний мальчик получил несерьезные травмы.

4 февраля в 22.40 на 142-м километре автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» 42-летний водитель автомобиля «Сузуки Грант Витара», двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит» и врезался в него.

В аварии пострадали 40-летний водитель «Форда» и два пассажира «Сузуки» — 68-летний мужчина и 13-летний мальчик.

К счастью, травмы у всех оказались несерьезные и после оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой. На момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:32 0
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тула
Прочее
пострадавшиепострадал ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ГК «Аврора» получила премию «Тульский Бизнес – 2016»
ГК «Аврора» получила премию «Тульский Бизнес – 2016»
В Туле при пожаре пострадал мужчина
В Туле при пожаре пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика