В аварии в Узловском районе пострадал ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 февраля в 22.40 на 142-м километре автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» 42-летний водитель автомобиля «Сузуки Грант Витара», двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит» и врезался в него.

В аварии пострадали 40-летний водитель «Форда» и два пассажира «Сузуки» — 68-летний мужчина и 13-летний мальчик.

К счастью, травмы у всех оказались несерьезные и после оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой. На момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.