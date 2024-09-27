Анна Седых, 26 лет

Нашу сегодняшнюю героиню читатели Myslo уже знают. Анна создает волшебные блокноты в своей мастерской Moon Room. Девушка творит сама и занимается творчеством с детьми.

Больше об Анне можно узнать на ее страничке в социальной сети.

Анна признается, что модные бренды — это не её, вещи наша сегодняшняя героиня покупает в основном на маркетплейсах и в секонд-хендах.

— Мне нравится, когда образы отражают настоящую меня, мои интересы, личность. Люблю выискивать что-нибудь редкое и интересное, это особый азарт.

Образ:

Ботинки — Rendez-Vous,

Юбка — Befree,

Пиджак — no name,

Базовая водолазка — CHELEBI.

При выборе вещей часто обращаю внимание на цвет. Мне нравится одежда глубоких природных оттенков. Избегаю чистых тонов — зеленого, желтого, красного и т. д. Но при этом всегда в поисках смешанных версий — хаки, охра, терракот и пр.

Любимые стили в одежде — fairycore, преппи, бохо. Ими я вдохновляюсь, но одежду выбираю, исходя из личных ощущений, смешиваю всё так, как мне нравится.

В моем гардеробе много юбок разной длины, цветов и фактур.

Мода для меня — это наиболее популярный стиль одежды в определенную временную эпоху. Мода, как правило, скоротечна, но некоторые тенденции могут стать вечными.

Я за модными тенденциями не слежу, но люблю наблюдать за людьми. Они и есть яркая карта локальной моды.

Вдохновение черпаю из путешествий, природы, сериалов и пинтереста.

С парфюмом история та же, что и с брендами. Мне просто нравятся нежные цветочные ароматы, а какой на них логотип, неважно. А вот украшения люблю. Предпочитаю что-то интересное, ручной работы, иногда делаю их сама.

Люблю крупные серьги, если это уместно в образе. Также из аксессуаров нравятся митенки, ленты и банданы в волосах. Они придают образу особый уют.

Самая дорогая вещь в гардеробе — льняное платье ручного пошива.

Самая неожиданная покупка была мной совершена в Бангкоке на винтажном маркете. Я увидела целый ларек с ковбойскими сапогами. Их там было очень много, словно ты в вестерн-фильме. Конечно, я не удержалась и купила себе пару.

Любимая вещь в гардеробе — льняное бохо-платье, а также джинсовый комбинезон, который я откопала в секонд-хенде.

Есть вещи, которые купила и не ношу. Они для творческих идей, я их надену, просто их час еще не настал.

Всем, кто хочет одеваться стильно, я советую не опираться на моду. Выберите свой стиль, который раскроет именно вас. Потому что одежда — это творчество и способ самовыразиться, сказать что-то этому миру в визуальной форме.

Фото Алексея Пирязева.

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