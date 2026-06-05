Переполох в доме Сганареля
Где: Новомосковский академический театр.
7 июня в Академическом театре покажут спектакль «Переполох в доме
Сганареля». (12+)
Мастер-класс по рисованию
Где: Молодежный центр «Олимп».
Творческое занятие для юных художников. (6+)
Мастер-класс
Где: Молодежный центр «Олимп».
Мастер-класс по рисованию гуашью и акрилом. Отличная возможность
раскрыть творческий потенциал и создать собственную картину. (6+)
Новомосковские посиделки
Где: Сквер зо-летия ВЛКСМ.
Играет народный духовой оркестр. Дирижер Владислав Трушаков. (6+)
Фильм «Майкл»
Где: Кинотеатр «Иллизиум».
Он - один из самых успешных артистов всех времен, а его песни
изменили мир. Но до того как стать королем поп-музыки, он был просто... Майклом. (18 +)