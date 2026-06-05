Когда: 7 июня, понедельник, 17.00.

Где: Сквер зо-летия ВЛКСМ.







Играет народный духовой оркестр. Дирижер Владислав Трушаков. (6+)

Когда: с 28 мая.

Где: Кинотеатр «Иллизиум».







Он - один из самых успешных артистов всех времен, а его песни

изменили мир. Но до того как стать королем поп-музыки, он был просто... Майклом. (18 +)