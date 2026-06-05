Переполох в доме Сганареля

Когда: 7 июня, воскресенье, 18.00.
Где: Новомосковский академический театр.
 

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7 июня в Академическом театре покажут спектакль «Переполох в доме
Сганареля». (12+)

 

Мастер-класс по рисованию

Когда: 5 июня, пятница, 16.30.
Где: Молодежный центр «Олимп».
 

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Творческое занятие для юных художников. (6+)

 

Мастер-класс

Когда: 5 июня, воскресенье, 17.00.
Где: Молодежный центр «Олимп».
 

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Мастер-класс по рисованию гуашью и акрилом. Отличная возможность
раскрыть творческий потенциал и создать собственную картину. (6+)

 

Новомосковские посиделки

Когда: 7 июня, понедельник, 17.00.
Где: Сквер зо-летия ВЛКСМ.
 

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Играет народный духовой оркестр. Дирижер Владислав Трушаков. (6+)

 

Фильм «Майкл»

Когда: с 28 мая.
Где: Кинотеатр «Иллизиум».
 

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Он - один из самых успешных артистов всех времен, а его песни
изменили мир. Но до того как стать королем поп-музыки, он был просто... Майклом. (18 +)