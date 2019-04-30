Лето – сезон блюд на открытом огне

Закончился пост, и можно себя побаловать мясом и рыбой. Myslo собрал в обзоре тульские заведения, которые предлагают блюда, приготовленные на мангале или гриле.

Башня

Ресторан-пивоварня «Башня» открывает новый летний сезон на своей террасе «Башня под звёздами» и приглашает всех любителей вкусной еды и напитков. Ну а для любителей мяса здесь настоящий рай, ведь это заведение славится своими мясными блюдами, их разнообразием и богатством вкусов.



Терраса «Башня под звёздами».

На террасе мясо будут готовить прямо перед гостями. Вы сможете наблюдать, как жарят ваш заказ, и наслаждаться ароматами.

В «Башне» умеют готовить мясо!

В приготовлении мяса и любого другого блюда повара здесь соблюдают важный принцип: сделать вкуснее, чем гость мог бы приготовить дома, поэтому они постоянно совершенствуют своё искусство и готовы удивлять.



Свиная шея с жареным картофелем и соусом сацебели из зеленых томатов.

Ресторан «Башня» был одним из первых в Туле, кто начал готовить в хоспере. Эта печь позволяет готовить мясо на гриле в помещении и зимой и летом и даёт поварам возможность воплощать любые кулинарные фантазии. Ну а овощи на гриле — неизменно любимое дополнение для многих мясных блюд. Даже хлеб для бутербродов в хоспере становится хрустящим и ароматным, а овощи для бульонов приобретают особый аромат.



Сэндвич с курицей.

Выбирайте из мясного разнообразия блюд любимые и пробуйте новое: говядина, свинина, курица, утка, баранина.

Стейк из говяжьей вырезки с овощами и базиликовым соусом, пожалуй, одно из популярнейших блюд. Попробуйте говяжье ребро «Джамбо» с брусничным соусом.



Стейк из свиной корейки с картофельным пюре и домашним лечо.

Не меньше гости «Башни» любят свинину: стейк из свиной шеи или корейки. К ним подают соус сацебели и нежное картофельное пюре.

Ну и, конечно же, в этом ресторане можно насладиться сочным вкуснейшим шашлыком. Многие гости приходят ради этого любимого вкуса!



Шашлык.

Любители мяса птицы могут заказать шашлык из куриных бедёр, куриную грудку, замаринованную в остром азиатском соусе, приготовленную на гриле, с капустным стейком. А этим летом на террасе появятся новые варианты блюд из птицы на открытом огне. Заходите есть!

Попробуйте блюда из утки. Например, утиную грудку, жаренную с карамелизированными яблоками под сладким брусничным соусом.



Каре ягненка с булгуром.

Любите баранину? Оцените каре ягнёнка, нежное и вкусное, с пловом из булгура и томатами конкассе.

Для большой компании идеально подойдёт мясное ассорти на гриле «Будапешт». Вам подадут гору мяса разных видов, на любой вкус!



Большой набор из мяса на гриле, в «Башне» его называют «Будапешт».

Вкусное мясо важно сочетать с правильными напитками. Барный ассортимент в «Башне», пожалуй, уникален для Тулы своим разнообразием и редкими экземплярами, с которыми вас познакомят этом в ресторане.

Ресторан-пивоварня «Башня»: меняется для вас не изменяя себе!

Тула, Красноармейский пр., 14.

Тел. 8 (4872) 70-44-71.

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Genatsvale

Мечтаете очутиться в солнечной Грузии с её гостеприимством, красотой и хлебосольностью? Ресторан-сыроварня Genatsvale Georgia, кафе-хинкальная и пекарня откроют для вас атмосферу этой замечательной страны!

Эти три заведения расположены под одной крышей и готовы вкусно накормить каждого, кто заглянул сюда впервые или уже стал завсегдатаем.

Грузинская кухня заслуженно славится вкуснейшими блюдами из мяса и рыбы, с любовью приготовленными на открытом огне из свежих натуральных продуктов по старинным национальным рецептам.

А ещё в Genatsvale готовят непременно из свежих продуктов. Повара здесь не используют полуфабрикаты и заморозку. Многие ингредиенты сюда поставляют фермерские хозяйства, а специи и овощи привозят прямо из Грузии. Еда должна быть натуральной и полезной!

В ресторане-сыроварне Genatsvale Georgia вы сможете выбрать блюда, приготовленные на мангале, которые вам по душе: ароматный и нежнейший шашлык и люля-кебаб из свинины, телятины, баранины, кролика и птицы, рёбрышки, сёмгу на вертеле и дораду, овощи.

А для большой компании здесь приготовят бесподобный княжеский шашлык по-кахетински из разнообразных видов мяса и овощей.

К блюдам на мангале можно выбрать и множество других закусок и угощений. Богатство меню вас приятно удивит!

В дополнение к вкусному отдыху вам предложат изысканный ассортимент знаменитых грузинских напитков на любой вкус.

Ресторан расположен на втором этаже, в его просторном зале будет уютно как одному человеку или паре, так и большой компании. А для большого события здесь смогут удобно разместиться сразу более 170 гостей. У вас важные переговоры, свидание или просто хочется провести вечер без посторонних? Вам предложат столик в Каминном или VIP-зале — небольшой светлой комнате, рассчитанная на 20 гостей, с мягкой зоной, камином, и плазменным экраном.

И какая же Грузия без красивой музыки, завораживающих голосов и яркого танца! Каждые четверг, пятницу и субботу в ресторане вас ждут живые выступления — акустическая программа и кавер-группа.

С понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00 скидка на основное меню — 30%.

По будням с 12.00 до 16.00 заглядывайте на вкуснейший бизнес-ланч.

В кафе-хинкальной Genatsvale вам предложат фирменное блюдо — хинкали, которые здесь, по мнению многих, пожалуй, лучшие в городе! Кроме того, здесь вы сможете выбрать и другие отменные национальные блюда.

Пекарня Genatsvale так и манит, даже с улицы, потрясающими ароматами свежайшей выпечки и хлеба прямо из печи. Кроме того, здесь вас ждёт огромный выбор десертов, вкуснейшие торты на заказ, кулинария, сыр собственного производства.

Несколько отдельных слов о вкуснейшем сыре собственного производства в «Генацвале». Буратта, страчателла, чанах… вам знакомы эти названия? Приходите и попробуйте, выбирайте свой любимый сыр из 15 представленных видов. Его можно купить с собой в пекарне «Генацвале» или заказать с доставкой через мобильное приложение. А ещё купить сыры собственного производства ресторана-сыроварни «Генацвале» можно, кроме пекарни на Красноармейском, по трём адресам: Гипер SPAR на ул. Металлургов, 87 (здесь сыр готовят прямо перед посетителями), пр. Ленина, 83-б, пр. Ленина, 122.

Любое блюдо из меню Genatsvale можно заказать с доставкой домой, в офис и в любое место в радиусе до 10 км от ресторана.

Выбирайте из большого меню всё, что вам хочется, звоните по номеру 70-20-40 или скачайте мобильное приложение. Заказать еду с доставкой можно ежедневно с 11.00 до 23.00. При заказе от 1200 рублей — доставка бесплатная.

Если у вас запланировано событие и вы хотите быть спокойны, что заказанная еда будет доставлена вовремя, для вас с радостью подготовят заказ к назначенному времени для самовывоза со скидкой 30% – с 12.00 до 16.00 в будни.

Наполните свой день вкусами,

уютом и теплом!

Добро пожаловать в Genatsvale!

Тула, Красноармейский пр., 7-б.

Тел. +7 (4872) 70-20-40.

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Блюз

Кафе «Блюз» радушно встречает каждого гостя и приглашает этой весной и летом отдохнуть вечером после напряженного дня или провести душевный выходной с блюдами, приготовленными на открытом огне и любимыми напитками.

«Блюз» — это место, где можно пить,

есть и танцевать.

Красивый зал кафе удобно вмещает до 50 гостей. Для праздников есть танцпол, большой экран с проектором и возможность подключить всё необходимое оборудование для живой музыки.

Кстати, если вы будете праздновать здесь важное событие, то сможете заказать разнообразные живые музыкальные программы: вокал, танцевальные номера, dj.

Кафе «Блюз» — это вкусная и сытная еда, приготовленная на совесть!

Отдохните от всех забот и забудьте на время о тревогах в тёплой компании, с любимыми холодными напитками и сочным нежным шашлыком из свинины, ароматным люля-кебаб или речной форелью на гриле.

Кроме блюд на мангале вы сможете выбрать традиционные закуски, салаты и горячие блюда или попробовать что-то новое из богатого меню европейской и русской кухни.

Кафе «Блюз» — мелодия вкуса!

Тула, пр. Ленина, 127-а.

Тел.: 8 (4872) 52-74-75 , 8 (953) 189-34-84 , 8 (910) 948-41-67 .

bluestula.ru

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