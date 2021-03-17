Валерий Ворона: «Музыка открывает красоту внутреннего космоса каждого из нас»

Московский молодежный камерный оркестр (ММКО) — коллектив, стремительно завоевавший популярность в России и за рубежом.

Основатель и художественный руководитель коллектива — заслуженный деятель искусств РФ, ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, президент фонда «Русское исполнительское искусство», профессор Валерий Ворона — рассказал нам, что ждет зрителей на концерте, как классика может быть ненормативной и почему люди с музыкальным образованием – самые успешные.

– Валерий Иосифович, 2 апреля Вы приезжаете к нам с концертом «Ненормативная классика». Что это будет за программа? Что ждет туляков?

– 2 апреля, назовем условно, день похмелья после 1 апреля (смеется), Дня всеобщего недоверия. Программу мы построили в юмористическом стиле, иногда пародийном. Там прекрасная музыка, на основе шедевров классики, специальные остроумные обработки, с визуализацией. Этот проект мы апробировали в московском театре «Геликон-опера», сейчас это очень модная площадка. Он имел серьезный успех, проект очень интересен для широкой публики. Неутомительные, веселые, популярные номера с остроумными подводками ведущего, молодежными находками и с очень хорошей музыкой.

– Музыку каких композиторов мы услышим?

– Будут некоторые фрагменты «Времен года» Чайковского в обработке современного композитора Александра Раскатова — он назвал ее The seasons digest. Будут шлягеры: интродукция и рондо каприччиозо Сен-Санса, каприс №24 Паганини с интересной и неожиданной подачей, «Русский танец» Чайковского, обработки Штрауса… Это будет хорошая классическая музыка в ненормативной подаче. Это никого не раздражает, никто не спросит: «Что же вы натворили с классикой?» Зрители идут на концерт, чтобы увидеть всякие неожиданности.

– Для туляков будет выступать Московский молодежный камерный оркестр. Расскажите историю его создания.

– В Тулу приедет около 20-25 музыкантов, это камерный состав. Оркестр существует уже 18 лет, и всё это время — на общественных началах. Он был создан в 2003 году, когда у нас началась самая крупная в России стипендиально-премиальная программа «Золотой талант». По инициативе самих стипендиатов и родился этот оркестр. Мы собрались на базе нашей «Ипполитовки» — взяли часть наших ребят и лучших ребят из разных вузов столицы. И сразу создался такой мощный коллектив — настоящая сборная Москвы! Нас пригласил Владимир Спиваков на свой фестиваль «Созвездие юных», и нас сразу заметили и стали приглашать на ведущие площадки. С тех пор мы объездили почти весь мир, сыграли со многими звездами. Но специфика молодежного оркестра — практически ежегодное обновление состава. Каждый новый год начинается с нового обучения, передачи опыта. За 18 лет через оркестр прошло уже более 300 музыкантов. Все они сейчас очень успешны и востребованы.

– В чем плюсы молодежного оркестра?

– В нашей сфере без соблюдения традиций ничего не добьешься. Несмотря на внешние изменения в молодежной среде, в их ориентирах, связанных с интернетом, соцсетями, они ко всему этому так же имеют отношение, им это не чуждо. Но они заняты своим саморазвитием, у нас здесь нельзя упускать время. Сейчас Китай, Япония, Корея подхватили наш опыт и вкладывают огромные средства в музыкальное образование людей. Они поняли, что молодежи, ориентированной на саморазвитие, чужды искривления. Ей не интересны ночные клубы, наркотики, преступления... Музыка захватывает полностью, ты подчинен своим творческим задачам, и всё остальное не интересует. Это совсем другая социальная среда в обществе, мышление другого уровня.

– Обращали внимание, кто приходит к вам на концерты? Кто ваша аудитория?

– Больше всего на наших концертах молодежи. Но когда мы ездили с концертами в глубинку, заезжали в небольшие городки Сибири и думали, что к нам никто не придет (классика – не рейтинг!), мы были ошеломлены интересом людей, у нас были аншлаги! И молодежь, и дети, и бабушки-дедушки, даже на очень серьезных программах. Слушали и просили еще. Народ реально устал от второсортности и мишуры в музыке.

– Какую музыку Вы слушаете сами? Есть ли у Вас любимый композитор?

– Мы профессионалы и должны влюбляться в любую музыку, которую играем, иначе нам не поверят. Каждый композитор – это своя звезда, своя атмосфера, свой мир. Каждый композитор – как отдельная жизнь. Музыка – это звучащая душа эпохи, она передает разные аспекты нашего бытия вне времени, вне пространства. Эти общечеловеческие категории над временем. Классика отражает в себе высокие духовные вещи, которые даются на все времена. Мне лично очень близки Прокофьев и Моцарт, а затем Чайковский, Бетховен, Брамс.

– У Вас есть возможность пригласить туляков на концерт 2 апреля.

– Дорогие друзья! У нас давние-давние связи с Тулой, мы у вас уже выступали. Я часто бываю в вашем училище в качестве председателя государственной комиссии, и многие туляки поступают к нам в ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, у нас были стипендиаты из Тулы... Мы всегда очень рады к вам приезжать. В этот раз мы порадуем вас очень необычной программой, которую еще очень немногие видели. Обещаю, что вы уйдете с концерта с хорошим настроением. И самое главное – любите музыку, потому что музыка как ничто другое открывает красоту этого мира и красоту внутреннего космоса каждого из нас. Музыка развивает и позволяет видеть мир в совсем других красках, делает людей счастливее. Будем рады повидаться! До встречи!