Территория загородной недвижимости: эксперты ответили на 6 важных вопросов

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Дом в городе или области? Строить или купить «вторичку»? Можно ли купить дом в ипотеку? Myslo поговорил об этом с руководителем направления загородной недвижимости компании «Этажи» Игорем Уваровым.

«Этажи» — это не только большой выбор квартир, но и просторная территория загородной недвижимости. Специалисты смогут выполнить любые виды строительства, помогут в приобретении готового дома, земельного участка или дачи.

— Есть земельный участок без коммуникаций. Подвести их сложно и дорого. Что делать в такой ситуации?

— Безвыходных ситуаций не бывает. «Этажи» являются площадкой сосредоточения всех ключевых застройщиков Тулы. Благодаря этому найдется решение любой задачи, которую ставит клиент.

Например, если нужно подвести воду, то в зависимости от расположения участка и пожеланий клиента возможно подключить центральное водоснабжение, оборудовать колодец с насосом или скважину на участке. Похожая ситуация и с канализацией. Возможно подключение к центральной системе, обустройство переливных колодцев или септика. Отопление также вариативно. Один из них — электрическое отопление с водяным тёплым полом по всему первому этажу. Это наиболее энергоэффективный способ в случае электрического котла. К дому подведен газ? Можно подключить газовый котёл. Также можно установить твёрдотопливные котлы, которые работают автономно без электричества. Что касается электричества, то сети к участку подводит ресурсоснабжающая организация — в нее нужно обратиться после оформления в собственность земли.

Если говорить о стоимости, то подведение всех коммуникаций обходится в среднем от 200 до 500 тысяч рублей. В случае подведения газа и устройства глубокой артезианской скважины цены могут возрасти даже в два раза. Суммы весьма ощутимые, поэтому надо сразу определиться с теми вариантами коммуникаций, которые вам необходимы, и заложить эти расходы. Выполнение же работ следует поручить только компетентным и проверенным специалистам.

— Что дороже: построить дом или приобрести квартиру?

— В мечтах мы обычно рисуем замок, а тут просто квартира. Если серьёзно, то сегодня стоимость квадратного метра дома с коммуникациями и землёй выходит в 1,5-2 раза дешевле, чем квадратный метр квартиры. При этом вы получаете именно то, что сами хотите. Бонусом к этому — свежий воздух, природа и никаких соседей за стеной!

–Можно ли купить готовый дом по льготной ипотеке?

— Конечно можно. По льготной ипотеке можно приобрети только новое жилье. Но это не минус, а плюс! За счет низкой процентной ставки ежемесячный платёж в 3 раза меньше, чем при покупке дома на вторичном рынке. Одно из условий приобретения дома по льготной программе: дом должен быть построен и сдан в эксплуатацию юрлицом — в этом случае он подходит под программу господдержки или семейную ипотеку. Поэтому самое время покупать готовые дома или строиться под льготную ипотеку.

Под сельскую ипотеку подойдут дома даже от физлиц. На данный момент программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года и будет ли продлена — неизвестно.

— Некоторые опасаются строительства дома с нуля из-за длительных сроков возведения. Много случаев, когда работы затягиваются на годы. Сколько в среднем строят застройщики, с которыми сотрудничают «Этажи»?

— Наши застройщики заявляют сроки строительства от 6 месяцев до полутора лет. В реальности дом опытной бригадой поднимается за 2-3 месяца. Но с учётом погодных условий и прочих форс-мажоров застройщик берёт срок строительства с запасом, при этом обсуждая все нюансы, возникающие по срокам с заказчиком.

— Не хватает на первоначальный взнос. Копим дальше или есть варианты?

— Чем дольше копить, тем выше цены, выше процентная ставка банка. Таким образом, и первоначальный взнос растёт. В этом случае лучше воспользоваться вариантом строительства, когда застройщик помогает решить вопросы с первоначальным взносом. Чаще всего это займ под проценты, но есть и другие варианты по первоначальному взносу. Многое зависит от суммы, которая уже имеется, от условий застройщика. Все индивидуально, и найдется выход из любой ситуации.

— Приобретение земельного участка — это крупная покупка. Покупатель хочет быть уверенным, что с документами все в порядке. Какие гарантии дает компания «Этажи»?

— «Этажи» — это территория загородной недвижимости, а значит, мы можем решить все вопросы, связанные с домом, в комплексе: это и помощь в поиске подходящего участка, и строительство, и коммуникации. Поиск участка включает в себя не только выбор локации и подбор инфраструктуры, но также и кропотливый юридический аудит земли для последующего строительства, наличие собственников и пролегающие коммуникации. Поэтому после проверки компанией «Этажи» вы можете быть уверены в документах, инвестиционной привлекательности участка.

Территория загородной недвижимости «Этажи» — это дверь в жизнь за городом, о которой вы мечтали.

Приходите 23 марта в офис компании «Этажи» и окунитесь в мир загородной недвижимости!

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