Карьера курьера: опыт работы туляков из разных сервисов доставки

Текст Елизаветы Чувилкиной, изображения - нейросеть

Анонимно поговорили с курьерами «Яндекс.Еды», «ВкусВилла» и «Самоката». Двое из них — автокурьеры, один колесит на велосипеде.

Современную жизнь невозможно представить без доставки. Они снуют по улицам с яркими рюкзаками — на автомобилях и велосипедах, пешком и на скутерах. Каково это — быть курьером?

Артём. «Яндекс.Еда»

— В работе курьером меня привлек свободный график и неплохой заработок. Приём на работу проходит так: откликаешься на вакансию, после этого по телефону связываются из «Яндекса», рассказывают суть и дальнейшие действия. Нужно скачать приложение, зарегистрироваться в нем — и можно выходить работать.

Время работы, а также определённый район курьер может выбирать сам. Зарплата сдельная, всё зависит от заказов. Большое расстояние, плохие погодные условия — платят больше. В среднем в час выходит 250 рублей. Заказы можно принимать, а можно проигнорировать. Но если часто не принимаешь заказы, жди штрафа — 1000 рублей. А за определенное количество заказов «Яндекс» доплачивает, начисляют премию.

Рабочий день проходит так: открываю приложение, смотрю район, где спрос больше, и выдвигаюсь туда. Бывает, тружусь с 8 утра и до 8 вечера.

Больше всего бесит, когда ждать готовности заказа приходится по 20 минут, но за это «Яндекс» доплачивает. Клиенты бывают разные, но больше всего люблю тех, кто относится с пониманием к задержкам и ставит хорошие оценки.

В плохую погоду, бывало, за час я мог заработать по 700-800 рублей.

Заработок нестабильный — это минус. В один день можно заработать 5 тысяч рублей, в другой — в два раза меньше.

Носить форму и термосумку обязательно, без этого не получится выйти на работу, так как мы делаем фотоконтроль.

Самые тяжелые и неприятные заказы, на мой взгляд, — пятилитровые бутылки с водой.

Данил. «ВкусВилл»

— Я искал подработку и наткнулся на вакансию курьера «ВкусВилл». Меня удивила хорошая зарплата. Устраивался так: приехал на склад, куратор оформил меня самозанятым и подключил к приложению. Всё.

Я работаю на личном автомобиле, заказы вожу по всей Туле и области. В среднем за день проезжаю 100-200 км.

Заказы мы забираем и со склада, и из магазина. На складе есть тетрадь, куда нужно записаться и ждать своей очереди, пока не освободится район. После этого везём туда заказы. Зарплата курьера зависит от количества работы, она сдельная. Один заказ стоит примерно 150 рублей.

Штрафов почти никаких нет, а чаевые оставляют довольно часто.

Форма у нас свободная, но термосумка обязательна, чтобы еда не испортилась.

Работа в целом хорошая, «ВкусВилл» предлагает бонусы за большое количество заказов — это приятно.

Кирилл. «Самокат»

— Курьером начал работать, потому что на тот момент мне казалось, что в этом нет ничего сложного: катаешься на велосипеде под музыку в наушниках, попутно узнаешь город. Оставил заявку на вакансию, мне позвонили, вместе с оператором мы выбрали район, в котором я буду работать, и назначили встречу. Пришел, меня посадили на стул прямо посреди даркстора (это обычный магазин, но не для покупателей, а исключительно для доставщиков), попросили паспортные данные. Все подписали, и в тот же день я начал проходить обучение. Суть его заключается в том, что на протяжении двух часов ты катаешься с опытным сотрудником, он тебе все показывает и рассказывает, а следующие два часа ты уже самостоятельно выполняешь заказы под его надзором.

«Самокат» работает так: город разбит на районы, и в центре каждого района находится даркстор, откуда и доставляются продукты. Сервис не работает с курьерами напрямую. Сначала устраиваешься в курьерскую фирму, а уже через неё — в «Самокат».

Зарплата зависит от курьерской фирмы, в которую ты устроился. Условия везде разные.

Можно арендовать велик у фирмы, можно пользоваться тем, что находится на территории даркстора.

Ставка — 250 руб./час + бонусы за тяжести и доставку арбузов. График и длительность работы свободные, но обязательно нужно согласовать время в специальном приложении. Про километраж в день точно сказать не могу, но недельную норму в день я точно накатывал.

Заказы мы сами не выбираем. Есть очередь из курьеров, которая позволяет всем работать и отдыхать +/- одинаковое время. Как только ты становишься первым в очереди, ты должен взять первый заказ из очереди. Ещё ты обязан брать заказы, которые будут по пути.

Штрафов нет. За особо серьезные нарушения просто увольняют.

В работе бесит ее объем! Да, существуют надбавки за плохую погоду, но это все смешные деньги. Что будет, если задержать заказ? Тебя отчитают в дарксторе.

Самый тяжёлый заказ — это тащить в горку по ул. Фрунзе 16 литров воды. А самый лёгкий — пачка презервативов, которую вышел получать полуголый смущающийся мужик.

Чаевые оставляют неохотно. За месяц работы я получил где-то около 150 рублей чаевыми. Это смешно. В целом вся эта работа неприятная. Но бывают моменты, когда ты ловишь какое-то ощущение полета, просто забываешься и катишь на большой скорости под музыку на велосипеде в свое удовольствие.

Форму носить обязательно. Без неё работать нельзя. Заказы мы возим исключительно на велосипедах. Наверное, это компромисс между стоимостью и скоростью доставки. Основная масса курьеров ездит на великах самого «Самоката». Если с великом что-то случится, придется выплачивать его рыночную стоимость — 16 тысяч рублей.

В целом скажу, что работа крайне сложная. Ещё и пару шрамов получил на всю жизнь из-за состояния велосипедов.

А вы оставляете курьерам чаевые? Пишите в комментариях!