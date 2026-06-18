Из-за атаки БПЛА приостановлена работа четырех аэропортов: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это — приоритет», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией пассажирам раздают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка. Усилены справочно-информационные службы и кол-центры аэропортов.

Во Внуково в числе других пассажиров, застрявших в ожидании рейсов, оказалась подписчица Myslo Дарья. Она вместе с тремя детьми — 14, 10 лет и 1 год — находится там с пяти часов утра. Женщина рассказала об обстановке в аэропорту:

«В 7.10 должны были вылететь в Турцию, в город Газипаша. Первое сообщение в районе 6 часов утра об отмене полётов люди встретили овациями. В этот момент отправили несколько рейсов, совсем немного самолётов успели улететь. Дальше небо закрыли.

В бизнес-зал аэропорта мы не смогли попасть, хотя мы планировали там ожидать самолет, у нас был туда доступ по программе привилегий от банка. Но нас туда не пустили — не было свободных мест: в него уже с 5 утра стояла очередь на вход.

Сейчас почти 4 полных часа задержки рейса. На всех сиденьях у зон выхода на посадку люди. Мы сидим в ресторане: то спим, то кушаем. Людей много. Все кафе и рестораны забиты. Свободных мест почти не найти.

Комнаты матери и ребёнка доступны. Детей довольно много, даже самых маленьких. Мам с колясками по аэропорту гуляет тоже много. У входов раздают воду и соки.

У меня трое детей. Они в курсе ситуации. Младшая на руках, старшие спокойно ждут.

В целом в аэропорту тихо. Люди сидят и ждут новостей. На данный момент нет сообщений, когда ситуация изменится. Просто говорят, что из соображений безопасности в связи с закрытием воздушной зоны все вылеты задерживаются на неопределённое время. Объявления звучат примерно каждые 10 минут».

На момент публикации новости во Внуково отложено 33 рейса.

Закрытие аэропортов произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве было сбито 180 БПЛА. Но некоторым удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Также дроны повредили одно из зданий ТЦ «Садовод». Погибших нет, одна женщина получила легкое ранение.