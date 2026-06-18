«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это — приоритет», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией пассажирам раздают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка. Усилены справочно-информационные службы и кол-центры аэропортов.

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Во Внуково в числе других пассажиров, застрявших в ожидании рейсов, оказалась подписчица Myslo Дарья. Она вместе с тремя детьми — 14, 10 лет и 1 год — находится там с пяти часов утра. Женщина рассказала об обстановке в аэропорту: 

«В 7.10 должны были вылететь в Турцию, в город Газипаша. Первое сообщение в районе 6 часов утра об отмене полётов люди встретили овациями. В этот момент отправили несколько рейсов, совсем немного самолётов успели улететь. Дальше небо закрыли.

В бизнес-зал аэропорта мы не смогли попасть, хотя мы планировали там ожидать самолет, у нас был туда доступ по программе привилегий от банка. Но нас туда не пустили — не было свободных мест: в него уже с 5 утра стояла очередь на вход.

Сейчас почти 4 полных часа задержки рейса. На всех сиденьях у зон выхода на посадку люди. Мы сидим в ресторане: то спим, то кушаем. Людей много. Все кафе и рестораны забиты. Свободных мест почти не найти.

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Комнаты матери и ребёнка доступны. Детей довольно много, даже самых маленьких. Мам с колясками по аэропорту гуляет тоже много. У входов раздают воду и соки.

У меня трое детей. Они в курсе ситуации. Младшая на руках, старшие спокойно ждут.

В целом в аэропорту тихо. Люди сидят и ждут новостей. На данный момент нет сообщений, когда ситуация изменится. Просто говорят, что из соображений безопасности в связи с закрытием воздушной зоны все вылеты задерживаются на неопределённое время. Объявления звучат примерно каждые 10 минут».

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На момент публикации новости во Внуково отложено 33 рейса.

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Закрытие аэропортов произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве было сбито 180 БПЛА. Но некоторым удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Также дроны повредили одно из зданий ТЦ «Садовод». Погибших нет, одна женщина получила легкое ранение.