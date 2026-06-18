Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

В Москве завершился форум, который собрал гостей из 75 регионов России и 30 стран. Тульский стенд победил в номинации «Лучшее развитие автотуризма».

Главным экспонатом стал брендированный грузовик. Его разработал участник СВО, выпускник программы «Герой 71» Владислав Сагиров. Такие машины ездят по всей стране и привлекают туристов в Тульскую область.

«Автотуризм сегодня — одно из приоритетных направлений развития отрасли. Всё больше людей выбирают путешествия на автомобиле, а наша задача — сделать такие поездки удобными, интересными и комфортными. Эту работу мы ведём при поддержке нацпроекта „Туризм и гостеприимство“», — отметил глава региона Дмитрий Миляев.

На форуме подписали соглашение о новом проекте — межрегиональном маршруте «Россия Льва Толстого». Он откроется ко дню рождения классика и покажет туристам места, вдохновившие писателя.

Всего на форуме прошло более 60 деловых сессий, а стенды посетило более 500 тысяч человек.