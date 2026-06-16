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Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в составе международной команды совершили открытие, переписав часть истории древних морских обитателей. В образцах из Тульской области они обнаружили зубы вымершей хрящевой рыбы, которые не вписывались ни в одну известную классификацию.

Исследование, опубликованное в Canadian Journal of Zoology, позволило выделить новый вид, род и целое семейство.

Учёные изучили уникальные особенности зубов: зазубренные края, характерный износ и густую сеть сосудов. Эти детали рассказали о диете существа — оно питалось беспозвоночными с твёрдой раковиной, перемалывая их мощными челюстями.

«Перед нами был не просто новый вид, а древнейший представитель целой эволюционной ветви», — поясняет суть работы палеонтолог СПбГУ Александр Иванов.

Группа этих рыб, получившая название Tuyuria insolita, обитала в каменноугольном периоде, когда на месте Тульской области плескалось тёплое море. Эдестоиды, к которым относится находка, были крайне своеобразными созданиями. Их передняя челюсть представляла собой зубную спираль, похожую на кухонную тёрку или циркулярную пилу, а задняя была усеяна плоскими давящими зубами.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы университета, с помощью микротомографии учёные создали 3D-модели находок и доказали, что этот вид является прародителем более поздних и крупных «шестижаберных» акул. Находка отодвигает историю надсемейства эдестоидов на 45 миллионов лет назад.

Новое семейство получило научное название Lestrodontidae. Это открытие — яркий пример того, как даже хорошо изученные регионы России продолжают удивлять учёных.