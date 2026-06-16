Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал необычную ориентировку — волонтёры разыскивают квадрокоптер, который много лет помогал искать пропавших людей.

Фото пресс-службы поискового отрада «ЛизаАлерт».

Речь идёт о беспилотнике DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с тепловизором. Вечером 13 июня он выполнял задачу на поисках подростка в деревне Клищино Заокского района и не вернулся с вылета.

Как рассказали в отряде, дрон использовали для обследования местности с воздуха. Пропавший мальчик нуждался в медицинской помощи, поэтому поисковики решили начать работу немедленно, не дожидаясь утра.

«Этот беспилотник долгие годы служил нам верой и правдой — помогал искать и находить пропавших людей в Тульской области. Благодаря ему была спасена не одна жизнь», — отметили волонтёры.

В «ЛизаАлерт» пояснили, что полёты в тёмное время суток сейчас связаны с повышенным риском потери техники из-за возможных сбоев навигации. Несмотря на это, вылет был согласован в установленном порядке, поскольку на кону могла стоять человеческая жизнь.

К счастью, поиски завершились благополучно — подростка нашли живым.

Теперь волонтёры надеются вернуть и своего воздушного помощника. Они просят жителей деревни Клищино и ближайших населённых пунктов обратить внимание на свои участки, поля и лесополосы.

Возможно, квадрокоптер совершил вынужденную посадку или был найден кем-то из местных жителей.

Если вы обнаружили DJI Mavic 2 Enterprise Advanced или знаете о его местонахождении, сообщите об этом на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52.

«Это поможет спасти ещё не одну жизнь», — говорят поисковики.