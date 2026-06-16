Фото пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области.

Приём будут вести 11 врачей: оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, травматолог-ортопед, невролог, пульмонолог, педиатр по вакцинопрофилактике, хирург, онколог, аллерголог и эндокринолог.

День открытых дверей состоится по адресу: Тула, улица Бондаренко, 39.

Посещение возможно только по предварительной записи. Записаться можно в будние дни с 9.00 до 16.00 по телефону 8 (4872) 48-01-80. Если планы изменились и прийти на приём не получится, в больнице просят заранее сообщить об отмене записи.

На консультацию необходимо взять полис ОМС ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт, амбулаторную карту либо выписку из неё, а также результаты обследований и анализов, если они есть.