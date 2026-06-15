Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном совещании затронул вопросы начала приемной кампании в колледжах и техникумах региона. Ему доложили о том, как система среднего профессионального образования (СПО) отвечает на запросы экономики.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, кадровый голод в регионе практически ликвидирован: «Запрос экономики у нас по всем отраслям закрыт не менее чем на 97%».

Наибольший спрос на студентов традиционно наблюдается в промышленности. Министр сообщила, что 42% всех бюджетных мест (контрольных цифр приёма) распределены на специальности, связанные с промышленностью, металлургией и оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

Другие ключевые направления:

Агропромышленный комплекс —почти 13% мест.

—почти 13% мест. Здравоохранение — почти 10%.

— почти 10%. Образование — почти 10%.

Также востребованы специалисты в сфере туризма и услуг (6,7%), строительства (6%), IT и транспорта.

Особое внимание в докладе было уделено новым программам, которые запускаются с нового учебного года. Это прямой ответ на потребности ведущих предприятий региона:

«Металлургия черных металлов» — будет преподаваться в Тульском государственном машиностроительном колледже по запросу заводов.

— будет преподаваться в Тульском государственном машиностроительном колледже по запросу заводов. «Разработка и управление программным обеспечением» — сразу в трёх колледжах-партнёрах компаний Bravis, Hovel Motors и «Крэмс».

— сразу в трёх колледжах-партнёрах компаний Bravis, Hovel Motors и «Крэмс». «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» — совместно с компаниями Service Cloud, «Гревис» и бюджетными учреждениями.

Кроме того, в этом году по инициативе правительства области выделено 25 бюджетных мест на новую специальность «Адаптивная физическая культура». Обучение по этой программе будет проходить на базе сетевого колледжа профессионалитета при университете имени Льва Николаевича Толстого.

На базе Ефремовского химико-технологического техникума создается современный центр подготовки кадров для агропромышленного комплекса. 70% всех бюджетных мест в системе СПО региона будут доступны по программам «Профессионалитета» и «Агропрофессионалитета».