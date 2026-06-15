О нововведении говорили на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Фото правительства Тульской области.

В этом году изменились правила целевого обучения. Ключевое нововведение 2026 года: абитуриенты, заключившие целевой договор, получают преимущественное право при поступлении по сравнению с остальными кандидатами, рассказал замгубернатора Тульской области Ярослав Раков.

По словам Ракова, в прошлом году было заключено 1600 целевых договоров, что в 2-3 раза больше, чем в 2024-м. При этом все подписанные контракты были выполнены, а работодатели отметили для себя гарантию получения квалифицированного специалиста на предприятие после выпуска.

В новой системе очередность зачисления выглядит следующим образом:

Льготные категории (Герои РФ, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети). Студенты, имеющие отклик на целевое обучение. Остальные абитуриенты (по конкурсу аттестатов).

Алгоритм действий для поступающего

20 июня заинтересованным абитуриентам необходимо найти вакансию на портале «Работа России» и сделать отклик.

После этого нужно обратиться в колледж (лично или в электронном виде), написать заявление и указать номер отклика с портала.

Договор о целевом обучении подписывается уже после зачисления в колледж.

Однако целевые места не являются квотированными.

Общее число мест приема в этом году составляет 8400. Если абитуриент получил отклик, но не принес заявление, место может быть занято другим поступающим, и участвовать в конкурсе придется на общих основаниях.

«Если при приеме требуются дополнительные испытания — на творческие или медицинские специальности, — то при прочих равных условиях студент, получивший минимальный проходной балл, всё равно поступит как первоочередник с целевым договором», — пояснил Раков.

На время обучения предприятие-работодатель предоставляет студенту поддержку и возможность прохождения практики.

Губернатор поинтересовался, широко ли информировали абитуриентов. Министр образования отметила, что на данный момент в учебных заведениях уже прошла первая волна информирования родителей на собраниях, а после сдачи экзаменов все студенты получат электронные памятки с процедурой.

Дмитрий Миляев отметил важность информирования туляков о новых правилах.