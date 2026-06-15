В этом году изменились правила целевого обучения. Ключевое нововведение 2026 года: абитуриенты, заключившие целевой договор, получают преимущественное право при поступлении по сравнению с остальными кандидатами, рассказал замгубернатора Тульской области Ярослав Раков.
По словам Ракова, в прошлом году было заключено 1600 целевых договоров, что в 2-3 раза больше, чем в 2024-м. При этом все подписанные контракты были выполнены, а работодатели отметили для себя гарантию получения квалифицированного специалиста на предприятие после выпуска.
В новой системе очередность зачисления выглядит следующим образом:
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Льготные категории (Герои РФ, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети).
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Студенты, имеющие отклик на целевое обучение.
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Остальные абитуриенты (по конкурсу аттестатов).
Алгоритм действий для поступающего
- 20 июня заинтересованным абитуриентам необходимо найти вакансию на портале «Работа России» и сделать отклик.
- После этого нужно обратиться в колледж (лично или в электронном виде), написать заявление и указать номер отклика с портала.
- Договор о целевом обучении подписывается уже после зачисления в колледж.
Однако целевые места не являются квотированными.
Общее число мест приема в этом году составляет 8400. Если абитуриент получил отклик, но не принес заявление, место может быть занято другим поступающим, и участвовать в конкурсе придется на общих основаниях.
«Если при приеме требуются дополнительные испытания — на творческие или медицинские специальности, — то при прочих равных условиях студент, получивший минимальный проходной балл, всё равно поступит как первоочередник с целевым договором», — пояснил Раков.
На время обучения предприятие-работодатель предоставляет студенту поддержку и возможность прохождения практики.
Губернатор поинтересовался, широко ли информировали абитуриентов. Министр образования отметила, что на данный момент в учебных заведениях уже прошла первая волна информирования родителей на собраниях, а после сдачи экзаменов все студенты получат электронные памятки с процедурой.
Дмитрий Миляев отметил важность информирования туляков о новых правилах.