Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото Правительства Тульской области.

Уже сейчас новые модули внедряются в 21 колледже по 57 специальностям.

Всего разработано 25 отдельных модулей и дисциплин, связанных с роботизацией и работой на автоматизированных производствах.

В числе примеров — машиностроительный колледж имени Демидова, где для направления «мехатроника» введены модули по сборке, программированию и пусконаладке робототехнических систем, а также дисциплина «Основы автоматического управления».

Отдельно отмечается, что обучение будет выстроено по полному циклу — от сборки до программирования промышленных роботов. В реализации проекта колледж сотрудничает с предприятиями «Ростеха».

В сельскохозяйственном колледже в Богородицке программу также дополнили роботизацией — теперь студентов готовят к обслуживанию автоматизированных линий на мясокомбинатах и зерноперерабатывающих предприятиях. Партнёрами выступают «Тульская мясная компания» и «Дубрава».

Эксперимент затронул и сферу сервиса. В Донском политехническом колледже студенты направления «поварское и кондитерское дело» будут изучать основы роботизации пищевого производства, включая работу с автоматизированными пекарными линиями и роботами-официантами.

Всего в разработке новых образовательных модулей приняли участие 45 организаций из 11 отраслей экономики. До конца года 38 специалистов, задействованных в реализации программы, пройдут стажировки на предприятиях.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, задача проекта — сделать подготовку в колледжах максимально практико-ориентированной и привязанной к реальному производству.