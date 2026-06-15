В Узловском районе установили подозреваемого в поджоге автомобиля, который был совершен за деньги — по переписке в мессенджере.

В мае в дежурную часть ОМВД России по Узловскому району обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный поджёг её автомобиль Hyundai Getz 2005 года выпуска, припаркованный у дома на улице Циолковского. Машина получила частичные повреждения.

На месте происшествия эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли пневматический пистолет. В ходе оперативной работы полицейские вышли на предполагаемого поджигателя — им оказался 28-летний мужчина.

По предварительным данным, незадолго до случившегося с ним связался неизвестный куратор в одном из мессенджеров. Он предложил «подработку» — за деньги поджечь случайный автомобиль.

Мужчина согласился, после чего совершил поджог.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершённом путём поджога. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Сейчас фигурант находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тульской области. Расследование продолжается.