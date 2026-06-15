Управление Роспотребнадзора по Тульской области подвело итоги контроля качества и безопасности продуктов питания, продаваемых в магазинах региона.
В рамках проверок, которые проводились в том числе в крупных сетевых магазинах, за первые 5 месяцев 2026 года было исследовано 372 пробы пищевой продукции.
Результаты показали, что 6,7% (25 проб) не соответствовали требованиям технических регламентов по показателям безопасности.
Наибольший процент неудовлетворительных результатов был выявлен по микробиологическим показателям в следующих категориях:
- Кулинарные изделия: 37,5% проб не соответствовали нормам.
- Кондитерские изделия: 21% проб оказались некачественными.
- Птица: 12,5% проб не прошли проверку.
- Молочная продукция: 12% проб не соответствовали требованиям.
- В мясной продукции и рыбе доля некачественных образцов составила менее 10%.
Стоит отметить, что при исследовании 344 проб по санитарно-химическим, физико-химическим (включая фальсификацию) и паразитологическим показателям отклонений от нормы выявлено не было.
«В рамках профилактических мероприятий хозяйствующим субъектам вручены предписания по обеспечению безопасности пищевой продукции, находящейся в реализации», — отметили в региональном ведомстве.