Больше всего нарушений нашли в кулинарии и кондитерских изделиях.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области подвело итоги контроля качества и безопасности продуктов питания, продаваемых в магазинах региона.

В рамках проверок, которые проводились в том числе в крупных сетевых магазинах, за первые 5 месяцев 2026 года было исследовано 372 пробы пищевой продукции.

Результаты показали, что 6,7% (25 проб) не соответствовали требованиям технических регламентов по показателям безопасности.

Наибольший процент неудовлетворительных результатов был выявлен по микробиологическим показателям в следующих категориях:

Кулинарные изделия: 37,5% проб не соответствовали нормам.

Кондитерские изделия: 21% проб оказались некачественными.

Птица: 12,5% проб не прошли проверку.

Молочная продукция: 12% проб не соответствовали требованиям.

В мясной продукции и рыбе доля некачественных образцов составила менее 10%.

Стоит отметить, что при исследовании 344 проб по санитарно-химическим, физико-химическим (включая фальсификацию) и паразитологическим показателям отклонений от нормы выявлено не было.

«В рамках профилактических мероприятий хозяйствующим субъектам вручены предписания по обеспечению безопасности пищевой продукции, находящейся в реализации», — отметили в региональном ведомстве.