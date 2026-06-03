В этом году колледж выпустит свыше 330 молодых специалиста.

Фото минздрава Тульской области.

Студенты 4-го курса Тульского областного медицинского колледжа высадили молодые ели на территории своего учебного заведения. Так будущие фельдшеры и медсестры решили оставить символичный след перед выпуском, сообщает региональный минздрав.

По словам директора колледжа Алексея Денисова, Аллея выпускников станет новым символом учебного заведения и местом для встреч будущих поколений студентов. Он пообещал, что эту традицию будут поддерживать и проводить посадку деревьев ежегодно.

«Мы хотели оставить после себя что-то долговечное и доброе. Пусть наша Аллея напоминает всем, что медицина — это не только знания, но и забота: о пациентах, о коллегах и даже о природе», — поделилась студентка.

В этом году Тульский областной медицинский колледж, ведущий подготовку специалистов для системы здравоохранения, выпустит свыше 330 молодых специалистов.