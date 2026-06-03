В последние дни специалисты районного благоустройства высадили около 80 новых деревьев и кустарников в разных частях города.

Фото пресс-службы администрации Новомосковска.

В Новомосковске продолжается кампания по озеленению города. Так, в Берёзовой роще появилось десять молодых берёз. На улице Космонавтов, благоустроенной в рамках городских программ, высадили около 70 рябин, которые со временем украсят пешеходные зоны. А на городской площади возле Дворца бракосочетания посадили кусты декоративной смородины.

Теперь за новыми зелёными насаждениями будут регулярно ухаживать и поливать их, чтобы растения успешно прижились.

В администрации также поблагодарили питомник «Мир» из Богородицкого района за предоставленные саженцы.