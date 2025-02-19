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Март в Центральной России начнется с потепления
Фото Алексея Пирязева.

Март в Центральной России начнется с потепления

Как минимум, такая погода ожидается в первой пятидневке месяца.

Февраль 2025 года в Центральной России как начался с оттепелей, так и завершится ими. Последний месяц зимы сохраняет положительную температурную аномалию в целом на 2 градуса.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в середине нынешней недели в регионе ожидается небольшой снег, температура будет практически близка к норме: днем от −4 до −6°. В четверг станет еще холоднее на пару градусов. В последние три дня недели по ночам ожидается −10…−13°, днем — −2…−5°.

— А в понедельник температура воздуха вплотную приблизится к оттепельным отметкам. При этом оттепели в сопровождении осадков в смешанной фазе продлятся до конца календарной зимы, — говорят синоптики.

Такая погода ожидается и в начале марта. Первая пятидневка месяца также пройдет с заметным превышением климатической нормы с дневными положительными температурами.

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сегодня, в 17:55 0
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