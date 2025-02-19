На Рязанке после столкновения грузовика, автобуса и двух легковушек образовалась пробка

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установить причину ДТП.

Вечером в среду, 19 февраля, примерно в 18.30, в районе дома № 1 по ул. Рязанской произошло ДТП с участием грузового автомобиля, пассажирского автобуса, обслуживающего маршрут № 175 «Алешня - Ленинский» и легковушек Hyundai Solaris и Renault Logan.

Все три транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают причину ДТП.

По словам очевидцев, на месте аварии также были медики, но информации о пострадавших пока не поступало. Авария спровоцировала серьёзную пробку.

UPD. Публикация дополнена в 18.40. По данным тульской Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал.