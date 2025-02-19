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Туляков приглашают найти работу на ярмарке вакансий
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков приглашают найти работу на ярмарке вакансий

Ближайшее мероприятие состоится уже завтра, 20 февраля.

Центр занятости Тульской области приглашает тех, кто в поиске работы или желает сменить профессию, на ярмарку вакансий. Она состоится в Туле 20 февраля.

Участие в мероприятии примут такие работодатели:

  • ООО «ПТМ»;
  • ООО «Тульская гармонь»;
  • ГБУ ТО «Фармация»;
  • ПАО «Туланефтепродукт»;
  • ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций»;
  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
  • АО «Индустрия Сервис»;
  • ООО «ТОЗ-Пластик»;
  • ООО «Промсорт-Тула»;
  • ООО «Здравсервис»;
  • ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»;
  • ООО «Агропром»;
  • ООО «ТОЗ-Энерго».

В Центре занятости напомнили, что ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Ярмарка пройдет в Туле, на ул. Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30. 

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сегодня, в 17:35 0
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