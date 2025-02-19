Туляков приглашают найти работу на ярмарке вакансий

Центр занятости Тульской области приглашает тех, кто в поиске работы или желает сменить профессию, на ярмарку вакансий. Она состоится в Туле 20 февраля.
Участие в мероприятии примут такие работодатели:
- ООО «ПТМ»;
- ООО «Тульская гармонь»;
- ГБУ ТО «Фармация»;
- ПАО «Туланефтепродукт»;
- ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций»;
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- АО «Индустрия Сервис»;
- ООО «ТОЗ-Пластик»;
- ООО «Промсорт-Тула»;
- ООО «Здравсервис»;
- ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»;
- ООО «Агропром»;
- ООО «ТОЗ-Энерго».
В Центре занятости напомнили, что ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Ярмарка пройдет в Туле, на ул. Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30.