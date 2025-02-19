Туляков приглашают найти работу на ярмарке вакансий

Фото Дмитрия Дзюбина.

Центр занятости Тульской области приглашает тех, кто в поиске работы или желает сменить профессию, на ярмарку вакансий. Она состоится в Туле 20 февраля.

Участие в мероприятии примут такие работодатели:

ООО «ПТМ»;

ООО «Тульская гармонь»;

ГБУ ТО «Фармация»;

ПАО «Туланефтепродукт»;

ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций»;

ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

АО «Индустрия Сервис»;

ООО «ТОЗ-Пластик»;

ООО «Промсорт-Тула»;

ООО «Здравсервис»;

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»;

ООО «Агропром»;

ООО «ТОЗ-Энерго».

В Центре занятости напомнили, что ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Ярмарка пройдет в Туле, на ул. Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30.