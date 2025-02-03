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Актриса Елена Попенко представит тулякам авторский моноспектакль «Откровение»
Фото предоставлено пресс-службой Тульского драматического театра

Актриса Елена Попенко представит тулякам авторский моноспектакль «Откровение»

Заслуженная артистка РФ объединила в своей постановке произведения Владимира Маяковского, Сомерсета Моэма и Анны Керн.

Творческая встреча-спектакль Елены Попенко – это размышление о любви и самых разных ее проявлениях. Центральной темой станут женские характеры и судьбы. Елена Попенко прочтет поэму Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», отрывок из рассказа Сомерсета Моэма «Джейн», дневниковые записи Анны Петровны Керн о её встрече с Пушкиным и лирику Майи Румянцевой.

Зрители смогут пообщаться с Еленой Попенко и задать артистке вопросы. Елена Попенко окончила ГИТИС им А. В. Луначарского. С 1987 года служит в тульском драматическом театре. В её послужном списке такие постановки, как «Веер леди У», «Дядюшкин сон», «Закат», «Ретро», «Деревья умирают стоя», «Дуэнья», «Свои люди – сочтемся!», «Измена» и другие.

Спектакль «Откровение» пройдёт в Тульском музее изобразительных искусств (ул. Ф. Энгельса, д. 64) в рамках проекта Инны Тарады «Калейдоскоп судеб».

Зрителей ждут в воскресенье, 9 февраля, в 15.00. Телефон для справок: 35-40-53. Возрастное ограничение: 12+.

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