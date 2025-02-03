В Богородицком дворце пройдет зимний бал

Фото Тульского музейного объединения.

Больше 200 лет в богородицком дворце существует традиция устраивать приемы с танцами. Впервые их начали проводить во времена, когда управляющим в имении работал Андрей Тимофеевич Болотов — в конце 80-х годов 18-го века.

Сохраняя старинный обычай, 8 февраля в Богородицком дворце-музее и парке пройдет зимний бал. Приглашают всех желающих, независимо от возраста и уровня танцевальной подготовки. Главное соблюсти дресс-код: надеть обувь на низком каблуке.

Гости разучат полонез, мазурку и контрдансы на любой вкус, узнают о танцевальном этикете, истории балов, поиграют в салонные «Ручеек» и «Музыкальные стулья».

Также состоится камерный концерт. Произведения Рахманинова, Россини, Даргомыжского прозвучат в исполнении учащихся Новомосковского музыкального колледжа искусств и солистки Ирины Наргелайте.

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, бал состоится в 16.00. Вход свободный. 12+.