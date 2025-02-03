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  4. Бывшего начальника следственного отдела полиции Плавского района осудят за взятку в 330 тысяч рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Бывшего начальника следственного отдела полиции Плавского района осудят за взятку в 330 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

Бывшего начальника следственного отдела полиции Плавского района осудят за взятку в 330 тысяч рублей

Имущество арестовано, а сам он находится под стражей.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Плавского района. 6 сентября 2024 года он получил взятку в размере 330 000 рублей за то, чтобы не привлекать человека к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Судом был наложен арест на имущество обвиняемого, в отношении последнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием был выполнен комплекс следственных действий, позволивших в совокупности достоверно подтвердить причастность мужчины к инкриминируемому преступлению», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 
 

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Автор:
сегодня, в 11:00 +1
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