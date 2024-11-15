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Тульских водителей предупредили о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»
Фото: ru.freepik.com.

Тульских водителей предупредили о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»

Водителей просят учитывать информацию и соблюдать ПДД.

Автодор предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке в ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. 

Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет держаться около 0 °С. Водителей просят учитывать информацию и соблюдать правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций.

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Автор:
сегодня, в 14:02 +1
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