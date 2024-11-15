Автодор предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке в ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» в Тульской области.
Фото: ru.freepik.com.
Тульских водителей предупредили о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»
Водителей просят учитывать информацию и соблюдать ПДД.
Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет держаться около 0 °С. Водителей просят учитывать информацию и соблюдать правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций.
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