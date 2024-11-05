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  4. На время работы катков на пл. Ленина в Туле автомобильная парковка уменьшится в два раза - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Стало известно, сколько будет парковочных мест на пл. Ленина на период работы катков

Стало известно, сколько будет парковочных мест на пл. Ленина на период работы катков

Количество мест для автомобилей будет меняться в зависимости от дней недели – будней, выходных и праздничных дней.

С 5 ноября по 30 апреля в Туле будет действовать ограничение остановки и стоянки всех видов транспорта по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина, части парковочного пространства на площади Ленина, а также части участка вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

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  • С 5 ноября в связи с началом монтажа Губернского катка на площади Ленина будут работать 134 парковочных места.

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  • С 10 декабря, с начала работ по установке елки, на площади Ленина сохранятся 74 парковочных места.

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  • По окончании новогодних мероприятий и демонтажа елки парковка на площади Ленина будет расширена до 134 мест.

На выходных личный автомобиль можно оставить на парковке Правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади. Во время новогодних праздников дополнительно к этой парковке откроют еще одну – со стороны ул. Ф. Энгельса.

Обе парковки вмещают порядка 190 автомобилей.

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Фотограф:
сегодня, в 18:08 0
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