Стало известно, сколько будет парковочных мест на пл. Ленина на период работы катков

Количество мест для автомобилей будет меняться в зависимости от дней недели – будней, выходных и праздничных дней.

С 5 ноября по 30 апреля в Туле будет действовать ограничение остановки и стоянки всех видов транспорта по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина, части парковочного пространства на площади Ленина, а также части участка вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

С 5 ноября в связи с началом монтажа Губернского катка на площади Ленина будут работать 134 парковочных места.

С 10 декабря, с начала работ по установке елки, на площади Ленина сохранятся 74 парковочных места.

По окончании новогодних мероприятий и демонтажа елки парковка на площади Ленина будет расширена до 134 мест.

На выходных личный автомобиль можно оставить на парковке Правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади. Во время новогодних праздников дополнительно к этой парковке откроют еще одну – со стороны ул. Ф. Энгельса.