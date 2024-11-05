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Как в Туле отметили День народного единства. Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Как в Туле отметили День народного единства. Фоторепортаж

Шумно, ярко, весело и очень вкусно! Подробности в нашем репортаже.

4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» на территории ремесленного двора «Добродей» состоялось открытие выставочно-ярмарочного пространства «Россия. Тула».

Торжественную церемонию открыла министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поздравила всех с Днем народного единства. 

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— В ремесленном дворе «Добродей» мы открыли пространство для выставок и ярмарок «Россия — Тула». Это отголосок той масштабной выставки «Россия», которая прошла в Москве. Необходимо иметь такой домик, где, несмотря погоду и сезоны, здесь постоянно можно устраивать презентации, выставки, мастер-классы, продажи изделий. Это важно для мастеров. Сегодня сюда приехали мастера из республики Коми, Курска, Калуги, Орла и Тулы. 

Татьяна Рыбкина отметила важность всесезонного нового пространства для презентации творческих работ мастеров и пожелала развития Объединению центров:

— Пусть множатся традиции народного искусства, пусть продвигаются они из поколения в поколение.

Новая локация концептуально продолжила экспозиционные площадки учреждения, среди которых Кустарный антимузей, РемесЛофт, Харчевный ряд. Мы пообщались с мастерами, которые приняли участие в межрегиональной ярмарке.

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Игорь Ковалев и Анна Сазонова из Глушковского центра народных ремесел города Курска представили традиционную художественную керамику и лозоплетение. На их стенде — только авторские работы. 

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— Из курской глины мы делаем кружки, чайники, подсвечники, колокольчики, сахарницы, свистки, статуэтки — котов и курских соловьев. Из лозы ивы-дички, которая растет в проймах рек, плетем корзиночки и фигурки котиков. 

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Из города Новосиль Орловской области приехала мастер Наталья Владимировна, она представила чернышинскую игрушку. 

— Это древний промысел, ему уже более четырехсот лет. Это чисто женский промысел, им занимались женщины, чтобы заработать себе какую-то копеечку. Фигурки лепят из белой глины, обжигают в горне и затем раскрашивают. Чернышинская игрушка тесно связана с культом кукушки, поэтому ее роспись напоминает оперенье этой птицы. 

На ярмкарке также мы познакомились с мастерицами, которые изготавливают Тульскую городскую игрушку — Светланой Троицкой и Лилией Шаховой. 

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— Это старинный промысел, которому сотни лет. Во время революции был практически уничтожен, потому что игрушка воплощала образы аристократов, а в те времена такие темы не приветствовались. И только около 35 лет назад мы начали возрождение этого промысла. Герои Тульской городской игрушки: монах, монахиня, наездница, кормилица с барчуком, барышня с зонтиком, парочки. 

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— Учеников мало, но всем желающим мы передаем особенности лепки, обжига. Одна игрушка делается примерно месяц. Сначала глину нужно собрать в карьере, сделать игрушку, затем три этапа сушки. Эскиз и роспись. Работа кропотливая, мы считаем Тульскую городскую игрушку произведением искусства. 

Посетители совершили путешествие во времени, проголосовали за название пространства и продегустировали фирменный напиток «Матрешка», разработанный специально к празднику компанией «Правильные травы». В составе напитка — вода, куркума, имбирь, лимон, гвоздика, мед и корица. Очень ярко и согревающе! 

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А в пространстве РемесЛофт диаспоры, которые живут в Тульской области, представляли свою культуру через традиционные блюда, костюмы, посуду. Стоит отметить, что хлебосольными оказались все национальности и каждый гордился своим фирменным блюдом.

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Юрий и Ольга Зальдя  — интернациональная семья. Он — молдаванин, она — русская. Вместе они занимаются продвижением молдавской культуры, также они представляют Центр национальных культур Дубенского района. 

— Молдавия — страна винограда и виноделов. Но вина мы не привезли, зато у нас в графине очень вкусный виноградный сок, кисло-сладкий. Еще одно национальное блюдо — голубцы. В отличие от русских они у нас очень маленькие. Их заворачивают в самые разнообразные листья, сверху у меня капуста, а внизу — долма, там виноградные листья. Мясо для них мелко рубят. Голубцы подают со сметаной.

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На нашей выставке мы представили национальные костюмы — мужской и женский, с традиционной ручной вышивкой. Очень интересна женская юбка, она представляет собой три метра ткани, соткана на ткацком станке. Юбка подходит под любой размер: и для худенькой женщины, и для полной. 

А также мы представили национальную керамику и старинные рушники, которые вышивали еще наши бабушки. 

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О дагестанских традициях нам рассказала Айгюн Оруджева. По словам девушки, самое любимое национальное блюдо в Дагетане — хинкал и шашлык из баранины. 

— В Дагестане каждая девушка умеет готовить хинкал! Также мы представляем на выставке плов — это рис с мясом, фасолью и грецкими орехами; чуду с творогом и зеленью, лепешки на топленом масле, которые едят с халвой, — а ее здесь сразу три вида! Есть хинкали с бульоном — это уже как полноценное первое блюдо. 

Дагестанцы — очень гостеприимный народ, гордый, добрый. И красивый! 

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Стенд с казачьей культурой представили сотник Тульского городского казачьего общества Наталья Илюхина и педагог Светлана Галкина. 

— Мы представляем традиционные казачьи ремесла — посуду, которую готовили из дерева, из жести, бересты. А также рушники. Ну и конечно же, кулинарные блюда — традиционные казачьи пироги с разными начинками: яблоко, вишня, малина, творог. Ты выбираешь пирожок и не знаешь, что у него внутри. Представляем кулебяку с капустой, с картошкой и курицей, печенью. Казаки всегда славились своим гостеприимством. 

Казачьи костюмы всегда очень яркие. Женский казачий костюм всегда подчеркивал фигуру, тонкую талию, пышную грудь. Женщина у казака — это мать, это жена, традиционное женственное начало. 

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сегодня, в 17:41 +1
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