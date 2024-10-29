Илья Беспалов открыл Всероссийский фестиваль «В хороводе были мы»

В этом году в фестивале участвуют 370 талантливых ребят.

Организатором фестиваля является детская школа искусств № 6 областной столицы. В этом году его статус повысился до Всероссийского и посвящен Году семьи. Участниками фестиваля стали коллективы из Тульской, Орловской и Московской областей.

Участников поприветствовал глава администрации. Илья Беспалов отметил, Тула уже в третий раз собирает юных любителей фольклора. В этом году в фестивале участвуют 370 талантливых ребят.

— Вы настоящие патриоты, что демонстрируете своими выступлениями и репертуаром. Вы помогаете людям всех возрастов больше погрузиться в культурную жизнь России, прикоснуться к ее славному прошлому и великому настоящему, сохранять культурное наследие нашей великой страны. Благодаря вам любителей фольклора становится все больше, — сказал глава администрации.

Илья Беспалов поблагодарил участников фестиваля за большой вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия. И наградил руководителей коллективов — организаторов фестиваля.

От имени главы Тулы Алексея Эрка участников фестиваля поприветствовала первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. В своем выступлении она отметила, знакомство с культурой, традициями, обрядами — важная часть сохранения наших исторических корней. Народное творчество всегда было источником мудрости и нравственного здоровья. А русская песня является носителем и источником глубинной культуры.

Напомним, фестиваль дважды становился победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь.Гранты». В настоящее время в Тульской области функционирует более 30 детских фольклорных коллективов. Благодаря подобным мероприятиям они обмениваются опытом, репертуаром, знаниями.