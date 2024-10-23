УФАС внес иркутскую фирму в черный список из-за ремонта здания художественного музея

Фото Юлии Коршуновой.

В Туле УФАС внес сведения об ООО «База Карлук» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Теперь иркутская фирма на два года останется без контрактов, сообщили в ведомстве.

Фирма сорвала сроки исполнения контракта на ремонт помещений музея изобразительных искусств, на что ей летом выделили 9,2 миллиона рублей.

Напомним, трещины на здании местные жители заметили зимой. Повреждения были видны с улицы, на третьем этаже музея трещины поползли по стенам и потолкам. Некоторые залы закрыли. Как сообщили в минкульте, всему виной был недобросовестный подрядчик, строивший здание фондохранилища вплотную к самому музею.

Контракт с иркутской фирмой заключили в июле, выплатив аванс в размере 2,77 миллиона рублей. Работы к концу сентября так и не выполнили. Контракт расторгли по инициативе заказчика 3 октября.