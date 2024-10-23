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УФАС внес иркутскую фирму в черный список из-за ремонта здания художественного музея
Фото Юлии Коршуновой.

УФАС внес иркутскую фирму в черный список из-за ремонта здания художественного музея

Фирма, получив аванс, ремонт не выполнила.

В Туле УФАС внес сведения об ООО «База Карлук» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Теперь иркутская фирма на два года останется без контрактов, сообщили в ведомстве. 

Фирма сорвала сроки исполнения контракта на ремонт помещений музея изобразительных искусств, на что ей летом выделили 9,2 миллиона рублей. 

Напомним, трещины на здании местные жители заметили зимой. Повреждения были видны с улицы, на третьем этаже музея трещины поползли по стенам и потолкам. Некоторые залы закрыли. Как сообщили в минкульте, всему виной был недобросовестный подрядчик, строивший здание фондохранилища вплотную к самому музею.

Контракт с иркутской фирмой заключили в июле, выплатив аванс в размере 2,77 миллиона рублей. Работы к концу сентября так и не выполнили. Контракт расторгли по инициативе заказчика 3 октября. 

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Автор:
сегодня, в 13:37 0
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