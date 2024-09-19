В Тульской области бывший инспектор ДПС заплатит 900 тысяч рублей штрафа за получение взятки

Фото: ru.freepik.com.

Подсудимый три года не сможет занимать должности на госслужбе.

Государственный обвинитель прокуратуры Ленинского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы. Он признан виновным в получении взятки.

Прокурор в суде представил доказательства того, что в апреле инспектор ДПС лично получил 20 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и неприменение мер в отношении лица, лишенного водительского удостоверения и не имеющего право управлять автомобилем.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распорядительных полномочий, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.