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Главный судебный пристав Тульской области проведет прием по вопросам алиментов
Фото: t.me/msc_tula.

Главный судебный пристав Тульской области проведет прием по вопросам алиментов

Необходима предварительная запись.

Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных решений о взыскании алиментных платежей и иным вопросам материнства и детства, входящим в компетенцию ФССП России, еженедельно проводит главный судебный пристав Тульской области полковник внутренней службы Эдуард Кононов. 

Ближайший прием состоится 15 июля по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1. 
Для записи необходимо позвонить по телефону 8 (4872) 35-56-45.

Кроме того, на сайте ведомства работает сервис «Интернет-приемная», с помощью которого жители региона могут обратиться к приставам без личного визита.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо указать ФИО и контактные данные для последующего направления ответа на обращение. 

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