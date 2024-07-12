Главный судебный пристав Тульской области проведет прием по вопросам алиментов

Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных решений о взыскании алиментных платежей и иным вопросам материнства и детства, входящим в компетенцию ФССП России, еженедельно проводит главный судебный пристав Тульской области полковник внутренней службы Эдуард Кононов.
Ближайший прием состоится 15 июля по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1.
Для записи необходимо позвонить по телефону 8 (4872) 35-56-45.
Кроме того, на сайте ведомства работает сервис «Интернет-приемная», с помощью которого жители региона могут обратиться к приставам без личного визита.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо указать ФИО и контактные данные для последующего направления ответа на обращение.