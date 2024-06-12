  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области прошли массовые мероприятия в честь Дня России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области прошли массовые мероприятия в честь Дня России
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области прошли массовые мероприятия в честь Дня России

Туляки отметили праздник автопробегами, концертами и спортивными соревнованиями.

В среду, 12 июня, в регионе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

В 12.00 на главной площади Тулы состоялся музыкальный флешмоб – хоровое исполнение гимна России. В знаковых местах региона прошла торжественная акция «Подъем российского флага».

В районах области были организованы автопробеги с участием стилизованных авто- и велоколонн, а также легкоатлетические забеги, шахматные турниры, соревнования по сдаче норм ГТО.

z7rvzr4td5bgefiq3exx878gt0w9dv60.jpg

В рамках «Дней армейской культуры» в Тульском кремле прошел большой праздник с открытием выставки «90 лет служения Отечеству». На ней представлены картины Студии военных художников имени М. Б. Грекова, посвященные героям СВО.

Состоялся праздничный концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, духовых оркестров 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского и Губернаторского духового оркестра, участниц Всероссийского патриотического проекта «Жены героев» и творческих коллективов.

Одним из главных событий дня стал праздник на Куликовом поле. Там прошёл межрегиональный турнир по современному экстриму, фестиваль-конкурс национальной кухни с дегустацией, выставка-ярмарка самобытных изделий российских мастеров, мастер-классы и концерты.

В парке «Патриот» развернулись выставочные проекты Центрального музея вооруженных сил РФ, Военно-морского музея им. Петра Великого, Военно-исторического музея артиллерии и связи, государственного архива Тульской области, а также тематические интерактивные площадки.

mtgis1sya07ieh16eaibr2muzo6qfp8t.jpg

На площадке ремесленного центра «Добродей» прошел фестиваль «Национальный калейдоскоп» с участием диаспор Тульской области. Гости познакомились с традиционными национальными костюмами народов, проживающих в регионе. Также для них прошли мастер-классы по росписи памятных сундучков, национальным танцам и играм.

От имени врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей праздника поздравила с Днём России министр культуры региона Татьяна Рыбкина:

5nxfh9q63u6tczt9vbj2hai8c7k3ty3d.jpg

– Мы, туляки, особенно чтим этот праздник. Именно на нашей земле находится первое ратное поле России, где, по сути, и родилась Россия как государство. Из этой битвы разрозненные княжества вышли единым, сплоченным и непобедимым русским народом. Именно отсюда идет история России, как великого государства. Желаю всем благополучия, процветания и успехов. Мы гордимся своей великой страной!

В кремле состоялся городской фольклорный фестиваль «PRO традиции». Для гостей были организованы выставки и ярмарки народных промыслов, тематические мастер-классы, показ одежды российских дизайнеров, выступления творческих коллективов и шоу-программа.

61f57edgrjbv0sgmopoqzp03yrx1h45p.jpg

Фестиваль завершился праздничным концертом «V лучших народных традициях» с участием тульских творческих коллективов и московской фолк-группы «Коленкоръ».

На Казанской набережной состоялся турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Юношеская Лига – Кумиры».

m5bq7h5hg2c9b8u3p29j4dujmvwt6w2r.jpg

Участников и гостей приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что проведение турнира в День России уже стало традицией, которая объединяет всех поклонников и профессионалов единоборств:

– Сегодня здесь собрались достойные соперники, а это значит, что поединки обещают быть зрелищными. Желаю вам честных, красивых боев. А зрителям – насладиться этим спортивным праздником! – сказал министр.

damvuib8th7i90mkhhuxik5hkb66nj8c.jpg

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Тулы, Калуги, Орла, Рязани, Москвы, Подмосковья, Белгорода и Мариуполя. Завершился спортивный праздник турниром профессионалов «Битва за Тулу».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:30 −4
Другие статьи по темам
Событие
праздникДень Россиипраздничные мероприятия
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле таксист позаботился о себе, но позабыл о других: подборка парковщиков
В Туле таксист позаботился о себе, но позабыл о других: подборка парковщиков
Тульская сборная взяла первое место на турнире по всестилевому каратэ
Тульская сборная взяла первое место на турнире по всестилевому каратэ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.