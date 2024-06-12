В Тульской области прошли массовые мероприятия в честь Дня России

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В среду, 12 июня, в регионе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

В 12.00 на главной площади Тулы состоялся музыкальный флешмоб – хоровое исполнение гимна России. В знаковых местах региона прошла торжественная акция «Подъем российского флага».

В районах области были организованы автопробеги с участием стилизованных авто- и велоколонн, а также легкоатлетические забеги, шахматные турниры, соревнования по сдаче норм ГТО.

В рамках «Дней армейской культуры» в Тульском кремле прошел большой праздник с открытием выставки «90 лет служения Отечеству». На ней представлены картины Студии военных художников имени М. Б. Грекова, посвященные героям СВО.

Состоялся праздничный концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, духовых оркестров 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского и Губернаторского духового оркестра, участниц Всероссийского патриотического проекта «Жены героев» и творческих коллективов.

Одним из главных событий дня стал праздник на Куликовом поле. Там прошёл межрегиональный турнир по современному экстриму, фестиваль-конкурс национальной кухни с дегустацией, выставка-ярмарка самобытных изделий российских мастеров, мастер-классы и концерты.

В парке «Патриот» развернулись выставочные проекты Центрального музея вооруженных сил РФ, Военно-морского музея им. Петра Великого, Военно-исторического музея артиллерии и связи, государственного архива Тульской области, а также тематические интерактивные площадки.

На площадке ремесленного центра «Добродей» прошел фестиваль «Национальный калейдоскоп» с участием диаспор Тульской области. Гости познакомились с традиционными национальными костюмами народов, проживающих в регионе. Также для них прошли мастер-классы по росписи памятных сундучков, национальным танцам и играм.

От имени врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей праздника поздравила с Днём России министр культуры региона Татьяна Рыбкина:

– Мы, туляки, особенно чтим этот праздник. Именно на нашей земле находится первое ратное поле России, где, по сути, и родилась Россия как государство. Из этой битвы разрозненные княжества вышли единым, сплоченным и непобедимым русским народом. Именно отсюда идет история России, как великого государства. Желаю всем благополучия, процветания и успехов. Мы гордимся своей великой страной!

В кремле состоялся городской фольклорный фестиваль «PRO традиции». Для гостей были организованы выставки и ярмарки народных промыслов, тематические мастер-классы, показ одежды российских дизайнеров, выступления творческих коллективов и шоу-программа.

Фестиваль завершился праздничным концертом «V лучших народных традициях» с участием тульских творческих коллективов и московской фолк-группы «Коленкоръ».

На Казанской набережной состоялся турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Юношеская Лига – Кумиры».

Участников и гостей приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что проведение турнира в День России уже стало традицией, которая объединяет всех поклонников и профессионалов единоборств:

– Сегодня здесь собрались достойные соперники, а это значит, что поединки обещают быть зрелищными. Желаю вам честных, красивых боев. А зрителям – насладиться этим спортивным праздником! – сказал министр.

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Тулы, Калуги, Орла, Рязани, Москвы, Подмосковья, Белгорода и Мариуполя. Завершился спортивный праздник турниром профессионалов «Битва за Тулу».