В Туле таксист позаботился о себе, но позабыл о других: подборка парковщиков

Предлагаем вашему вниманию новую подборку снимков от наших читателей, встретивших на улицах Тулы автомобили, которые, по их мнению, нарушают ПДД, либо плюют на элементарные правила приличия.
«В Новомосковске на ул. Генерала Белова 22, на парковке, что на придомовой территории уже паркуют седельный тягач. ПДД п. 7.21 данному водителю неизвестны. Фото сделаны 6 июня 2024 года», — сообщил Николай.
«Пива сильно захотел. Тула, ул. Октябрьская, 39. Снято 11 июня 2024 года, в 18:26», - сообщила Дина.
«Тула, Перекрыл тротуар и встал на зебре», - сообщил подписчик, но не уточнил точный адрес, дату и время съемки. Фото было прислано в редакцию 11 июня 2024 года, в 10.43.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.