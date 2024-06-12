Тульская сборная взяла первое место на турнире по всестилевому каратэ

Фото предоставлено Федерацией каратэ Тульской области

7-9 июня «Тула-Арена» приняла грандиозное спортивное мероприятие, собравшее единоборцев из более чем 30 регионов России.

Турнир «День Победы» стал финальным мероприятием проекта-победителя Фонда президентских грантов «VIII Турнир по каратэ-до „День Победы“, посвящённый 79-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Федерация каратэ Тульской области второй год подряд становится победителем конкурсов Фонда президентских грантов и в этот раз объединила в одном проекте соревнования по нескольким видам спорта.

Более тысячи участников ежедневно состязались на татами за внушительные награды: медали, подарки от компании «Щекиноазот», грамоты, денежные призы.

В организации турнира также принимала участие исполнительный директор Федерации всестилевого каратэ России Светлана Владимировна Жемчужникова, отметившая высокий уровень подготовки мероприятия, опыт организаторов и эксклюзивность наградного материала.

По итогам соревнований первое общекомандное место завоевали хозяева турнира, сборная Тульской области. На втором и третьем месте, соответственно, Московская область и город Москва. В шаге от тройки победителей остановилась сборная Владимирской области, которая была представлена небольшим, но очень сильным составом.

Отдельного внимания заслуживает присутствие на соревнованиях еще двух проектов: «Воздушный патруль» и сборка-разборка автомата. На протяжении трех дней более 500 человек получили навыки в

управлении БПЛА и ознакомились с устройством автоматического оружия.